بالصور.. أصالة تنشر جلسة تصوير من حفلها بـ دبي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت النجمة أصالة نصري جمهورها مجموعة من الصور من أحدث حفلاتها الغنائية، والتي أقيمت في دبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وظهرت أصالة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة، وارتدت فيها فستانًا طويلًا باللون الوردي، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وفي سياق آخر، احتفلت أصالة بنجاح أغنيتها الشهيرة "60 دقيقة حياة" التي تجاوزت حاجز 200 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 9 سنوات على إصدارها، مؤكدة مكانتها المميزة في عالم الغناء العربي.

يُذكر أن ألبوم "60 دقيقة حياة" ضم عددًا من الأغاني المميزة مثل:

"سؤال بسيط"، "ملهمته الوحيدة"، "عايشة على اللي فات"، "على إيه"، "مواقف مؤلمة"، "الورد البلدي"، "بعدك عني"، و"منازل".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم: باسم عادل، نادر عبد الله، حسين مصطفى محرم، مصطفى حسن، ناصر الجيل، أحمد الجندي، مدين، سامح كريم، مؤمن سالم، محمود خيامي، زياد الطويل، ومحمد رحيم، بالإضافة إلى الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، محمد مصطفى، وعبد الوهاب الرفاعي.

وكانت آخر أعمال أصالة الغنائية هي "سوريا جنة"، التي أهدتها للشعب السوري، ولاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا منذ إطلاقها.

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