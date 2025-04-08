بسبب صورها مع زوجها.. درة تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة التونسية درة تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها مع زوجها أثناء تواجدهم في هولندا.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة، وعلقت: "حيثما يوجد الحب توجد الحياة، حيثما توجد الحياة يوجد الأمل".

شاركت الفنانة درة موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.

ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.

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