مايا دياب جريئة وياسمين صبري في المالديف.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة في السطور التالية:

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها وجمهورها على موقع "انستجرام"، بإطلالة ساحرة، وهي تستمتع برحلتها في جزر المالديف.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" لتظهر بإطلالة مميزة تنال إعجاب المتابعين.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد مجموعة صور مع عائلتها على حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء قضاء الاستمتاع باجواء الربيع.

هند عبدالحليم

حرصت الفنانة هند عبدالحليم على الاحتفال بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 7 أبريل، ونشرت مجموعة صور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مايا دياب

كشفت المطربة مايا دياب عن أحدث ظهور لها بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وظهرت مرتدية جاكت قصير وهي تتجول في شوارع بيروت.

نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أحدث ظهور لها على البحر، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

يارا السكري

حرصت الفنانة يارا السكري على مشاركة متابعيها على موقع "انستجرام" أحدث جلسة تصوير لها بملابس "كاجوال".

أصالة

كشفت المطربة أصالة عن أحدث ظهور لها، وظهرت مرتدية فستان ساحر، من زيارتها الأخيرة لـ دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

آية سليم

شاركت الفنانة الشابة أية سليم متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة "كاجوال" عبر حسابها على موقع "انستجرام".