‎حدث بالفن| تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ" وتعليقات النجوم على جولة السيسي وماكرون في خان الخليلي

كتبت- منى الموجي:

نشر موقع مصراوي يوم الاثنين 7 أبريل عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: تفاصيل مسلسل بريستيج، إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي، تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ، أول تعليق من الفنان سامح حسين على تأجيل العرض الخاص لفيلمه، تعليقات نجوم الفن على جولة الرئيسين السيسي وماكرون في خان الخليلي، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..