إعلان

‎حدث بالفن| تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ" وتعليقات النجوم على جولة السيسي وماكرون في خان الخليلي

12:01 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025
‎حدث بالفن| تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ" وتعليقات النجوم على جولة السيسي وماكرون في خان الخليلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:
نشر موقع مصراوي يوم الاثنين 7 أبريل عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: تفاصيل مسلسل بريستيج، إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي، تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ، أول تعليق من الفنان سامح حسين على تأجيل العرض الخاص لفيلمه، تعليقات نجوم الفن على جولة الرئيسين السيسي وماكرون في خان الخليلي، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

استنساخ منة شلبي صلاح عبدالله السيسي وماكرون خان الخليلي سامح حسين مهرجان أسوان سيكو سيكو بريستيج عصام صاصا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبدالرحيم كمال يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ"

إعلان

إعلان

إعلان