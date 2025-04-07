عبدالرحيم كمال يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ"

كتبت- منى الموجي:

كشف السيناريست عبدالرحيم كمال، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، عن السبب الحقيقي وراء تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ" والذي كان مقررا إقامته مساء اليوم الاثنين 7 أبريل، في إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة التجمع.

ونفى في بيان صحفي ما تردد بشأن أن السبب وراء إلغاء العرض الخاص للفيلم أسباب رقابية، موضحا أن صنّاع الفيلم تقدموا للحصول على تصريح وتوقيعه من الرقابة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ما أدى لتأجيل العرض يوما واحدا فقط وسيتم منحهم التصريح غدا.

وناشد عبد الرحيم كمال السادة الإعلاميين التأكد من أية أخبار تتعلق بجهاز الرقابة على المصنفات منه أو من المتحدث الرسمي للجهاز.

كان الفنان سامح حسين أكد أن قرار تأجيل العرض الخاص لفيلمه "استنساخ" جاء لظروف خارجة عن إرادة القائمين على العمل، موجها الشكر والاعتذار لكل من حرصوا على التواجد اليوم الاثنين أبريل.

وكتب سامح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكراً لكم وحقكم عليا".

وقبل ساعات قليلة من إقامة العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، أعلنت الجهة المنتجة عن تأجيله دون الكشف عن الأسباب أو تحديد موعد جديد لإقامته.

العرض كان من المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين 7 أبريل في سينما بمنطقة التجمع، بحضور أبطاله وصناعه، بينهم منتج ومؤلف ومخرج الفيلم عبدالرحمن محمد، النجوم: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي.

كانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الرسمي والملصقات الدعائية الخاصة بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم عن تأثير التطور التكنولوجي والواقع الافتراضي على حياة البشر.