"معنديش مشكلة".. نجل هيدي كرم يكشف موقفه من زواج والدته مرة أخرى

كتب - معتز عباس:

كشف نديم ابن الفنانة هيدي كرم عن رأيه في فكرة زواج والدته مرة أخرى.

وقال "نديم" خلال استضافته ووالدته في برنامج بودكاست "اللعب مع الكبار" من تقديم الإعلامي رامي رضوان: "معنديش مشكلة في القرار بالنسبة ليا عادي، في الأول وفي الآخر دي أمي، وأنا بشوف أن كل شخص بيعمل اللي بيريحه وزي ما هي بتشوفني مبسوط هتنبسط، عايز أشوفها مبسوطة ومرتاحة ودا بالنسبالي كافي، بالإضافة أنه هيبقى عندي رأي عن الشخص لكن لو هي مش شايفاه صح ومبسوطة باختيارها بالنسبة ليا تمام".

وحال اعتراضه على زواج والدته من شخص معين تريد الإرتباط به، عقب قائلًا: "على حسب مدى الاعتراض بتاعي وعلى حسب أنا شايفها بتتعامل مع الاعتراض دا إزاي، هل هي بتقول لأ أنا شايفه دا ودا اللي عاجبني وهعمله، وأنا عارف أنها مش هتعمل كده، وهتفرق على حسب أنا معترض على إيه وقد إيه وحسب الرد بتاعها على الاعتراض دا".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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