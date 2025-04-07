أول تعليق من سامح حسين بعد تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ": حقكم عليا

كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان سامح حسين أن قرار تأجيل العرض الخاص لفيلمه "استنساخ" جاء لظروف خارجة عن إرادة القائمين على العمل، موجها الشكر والاعتذار لكل من حرصوا على التواجد اليوم.

وكتب سامح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذر لكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكراً لكم وحقكم عليا".

وقبل ساعات قليلة من إقامة العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، أعلنت الجهة المنتجة عن تأجيله دون الكشف عن الأسباب أو تحديد موعد جديد لإقامته.

العرض كان من المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين 7 أبريل في سينما بمنطقة التجمع، بحضور أبطاله وصناعه، بينهم منتج ومؤلف ومخرج الفيلم عبدالرحمن محمد، النجوم: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي.

كانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الرسمي والملصقات الدعائية الخاصة بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم عن تأثير التطور التكنولوجي والواقع الافتراضي على حياة البشر والسلبيات التي تنتج عنها.

جدير بالذكر أن سامح حسين حقق برنامجه قطايف نجاحا كبيرا في رمضان 2025، ولاقى استحسان الجمهور، وشاركت هبة في بطولة مسلسلين ضمن مسلسلات رمضان: الجزء الخامس من المداح بطولة حمادة هلال، منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وتامر نبيل.