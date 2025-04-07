"رحلت بجسدك لكنك باقي في القلب".. محمد رمضان ينعى ميشيل أحد

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد رمضان على نعى رجل الأعمال ميشيل أحد الذي توفي ظهر أمس الأحد.

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ ميشيل أحد، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" :"الله يرحمك يا ميشو، أرقد في سلام الأب الروحي ميشيل أحد، سأحمل دائمًا حبك وحكمتك معي".

كما كتب أيضًا على حسابه بموقع "فيسبوك": "الصديق والأب الروحي ( ميشيل أحد ) رحلت بجسدك لكنك باقي في القلب والذاكرة .. الله يرحمك".

يذكر أن ميشيل أحد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، نقل على أثرها المستشفى، وخضع لإجراء عملية قسطرة في القلب، لكنه عانى من مضاعفات خطيرة.

وشهدت الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية اليوم، الاثنين، قداس صلاة الجنازة على رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد.

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