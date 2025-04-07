تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ" بطولة سامح حسين

كتبت- منى الموجي:

قبل ساعات قليلة من إقامة العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، أعلنت الجهة المنتجة عن تأجيله دون الكشف عن الأسباب أو تحديد موعد جديد لإقامته.

العرض كان من المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين 7 أبريل في سينما بمنطقة التجمع، بحضور أبطاله وصناعه، بينهم منتج ومؤلف ومخرج الفيلم عبدالرحمن محمد، النجوم: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي.

كانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الرسمي والملصقات الدعائية الخاصة بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم عن تأثير التطور التكنولوجي والواقع الافتراضي على حياة البشر والسلبيات التي تنتج عنها.

جدير بالذكر أن سامح حسين حقق برنامجه قطايف نجاحا كبيرا في رمضان 2025، ولاقى استحسان الجمهور، وشاركت هبة في بطولة مسلسلين ضمن مسلسلات رمضان: الجزء الخامس من المداح بطولة حمادة هلال، منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وتامر نبيل.