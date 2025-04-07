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بالفيديو.. آمال ماهر تكشف عن مطرب كانت تتمنى مشاركته في حفل غنائي

08:15 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر في حفل ليلة دايم السيف
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر في حفل ليلة دايم السيف
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر في حفل ليلة دايم السيف
  • عرض 5 صورة
    آمال ماهر في حفل ليلة دايم السيف
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كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة آمال ماهر عن مطرب سعودي كانت تتمنى مشاركته الغناء في حفل ليلة دايم السيف، والمقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت آمال في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "أنستجرام": "في عمالقة من الفن السعودي كنت اتمنى مشاركتهم حفل ليلة دايم السيف منهم طلال مداح، لكن النجم محمد عبده هو اللي هيكون معانا النهاردة، ربنا يديله الصحة ودايما يمتنعنا ويكون وسطنا".

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أحيت المطربة آمال ماهر حفلا غنائيا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في السعودية، تحت عنوان "ليلة دايم السيف"، احتفاءًا بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل.

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حفل ليلة دايم السيف آمال ماهر آمال ماهر حفل ليلة دايم السيف آمال ماهر لبرنامج عرب وود
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