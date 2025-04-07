مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور: "ملكة جمال الكون" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي فيديو لها وهي تستعرض جمالها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "عيني عليك بارده"، "أحلى الحلوين" ،"مفيش أحلى من كده"، "قلبي حياتي وروحي"، "ملكة جمال الكون".

View this post on Instagram A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

وشاركت مي عمر في مسلسل"إش إش"، بطولة ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، تأليف وإخراج محمد سامي.

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