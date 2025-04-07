بإطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تستمتع برحلتها في المالديف والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها وجمهورها بإطلالة ساحرة، وهي تستمتع برحلتها في جزر المالديف.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "جنتي الوحيدة".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "أحلى واحدة في المكان"، "زي القمر"، "يا واد يا قمر"، "الجمال المصري".

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وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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