إدوارد لـ محمد سامي: "شكرًا على أنك بطلع مني قدرات أنا مكنتش أعرف إنها جوايا"

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان إدوارد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "إش إش"، موجهًا رسالة للمخرج محمد سامي.

ونشر إدوارد صورا من كواليس "إش إش" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا المخرج المبدع محمد سامي الأخ والصديق على أنك دايما بطلع مني قدرات أنا نفسي مكنتش أعرف انها جوايا، الشغل دايما معاك متعة ان شاء الله ترجع بالسلامة لمكانك انا عارف انها فترة استراحة وهترجع اقوى كمان من الأول بحبك يا صاحبي".

ومن جانبه علق محمد سامي، وكتب: "أنت جامد يا صاحبي الغالي و جدع و طيب و موهوب و انا بحبك جدا".

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وشارك في بطولة مسلسل"إش إش" ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، تأليف وإخراج محمد سامي.

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