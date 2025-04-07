بالصور.. هند عبدالحليم تحتفل بعيد ميلادها ونجمات الفن يوجهن لها التهنئة

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هند عبدالحليم على الاحتفال بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 7 أبريل.

ونشرت هند صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اليوم عيد ميلادي"، والتي نالت إعجاب متابعيها.

وتلقت هند التهاني من نجمات الفن، أبرزهن، الفنانة مي الغيطي، الفنانة درة، ودانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي.

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يذكر أن، هند عبدالحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وشارك في بطولته سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.