وفاة شقيق جد تركي آل الشيخ بعد معاناة مع المرض

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وفاة شقيق جده حسن بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللطيف، بعد معاناة مع المرض.

وكتب "تركي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقل إلى رحمة الله العم حسن بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب‏(شقيق جدي عبداللطيف رحمة الله عليهم جميعا)، ‏بعد معاناة طويلة من المرض.

وأتم: "‏اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين، ‏انا لله وانا اليه راجعون وعزائي لأبناء وبنات العم وعظم الله أجركم".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعلن في وقت سابق عن تحضيره لمشروع مسلسل "أكشن قصير" من 8 حلقات، يجمع بين نخبة من النجوم العالميين من بينهم النجم أحمد عز، بإنتاج تتجاوز ميزانيته 25 مليون دولار.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "برعاية GEA وموسم الرياض وبالشراكة مع استوديوهات الحصن BIG TIME… وMBC وSela Studios، وقصة وسيناريو الكاتب الكبير صلاح الجهيني، ومشاركة الكتاب العالميين Daniel Knauf وSean Hennen وLucas O'Connor، تم البدء بالإعداد لمسلسل قصير أكشن من 8 حلقات".

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