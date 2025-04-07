في عيد ميلاده.. تفاصيل تعثر يحيى الفخراني في تحقيق هذا الحلم

كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان الكبير يحيى الفخراني، على مدار مشواره الفني، شخصيات عديدة، وأصبحت بعضها من أبرز علامات تجاربه الفنية، ومنها "سليم البدري" في "ليالي الحلمية"، و "الخواجة عبد القادر"، و"بشر عبد الظاهر" في "أرابيسك"..

الفنان يحيى الفخراني، الذي تحل اليوم ذكرى مولده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 7 أبريل، في عام 1945 كان على مدى حوالي 20 عام، لديه حلم تقديم شخصية تاريخية، وهي شخصية محمد علي، وأجرى بالفعل تجارب لتجسيدها.

وكانت البداية عام 2005 عندما بدأت زوجته الكاتبة لميس جابر، إعداد سيناريو فيلم عن قصة حياة الوالي محمد علي باشا، وأتمت الكتابة في ذلك العام، على أن تتولى إنتاجه شركة جود نيوز فيلم، التي أسسها الإعلامي عماد الدين أديب، وقام وقتها الفنان يحي الفخراني بترشيح المخرج السوري حاتم علي للقيام بإخراجه.

وفي عام 2010 أعلنت الكاتبة إعادة كتابة السيناريو ليقدم كمسلسل درامي عبر قناة الحياة المشاركة في إنتاجه، على أن يتولى إخراجه المخرج السوري حاتم علي، وبعد مرور 3 سنوات عادت مرة أخرى فكرة تقديم فيلم سينمائي عن محمد علي باشا، بسبب ارتفاع تكلفة تقديمه كمسلسل، والحاجة لبناء ديكور كامل على مساحة قد تزيد عن 10 أفدنة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي لقاء للكاتبة لميس جابر مع بسمة وهبة، علقت على تعثر خروج حلم زوجها الفنان يحيى الفخراني، في تقديم شخصية "محمد علي"، وقالت: "هذا العمل منحوس".

الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولد في 7 أبريل 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس.

وقدم الفنان الكبير، ما يزيد على 120 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من بينها "صيام صيام، أبنائي الأعزاء شكرا، زيزينيا، ليالي الحلمية، جحا المصري، ونوس، شيخ العرب همام، بالحجم العائلي، وأفلام "خرج ولم يعد، للحب قصة اخيرة، أرض الأحلام، الحب في الثلاجة"، ومسرحيات "راقصة قطاع عام، ألف ليلة وليلة، وياما في الجراب".

وفي أكتوبر 2020، تم تعيين يحيى الفخراني نائبًا في مجلس الشيوخ .