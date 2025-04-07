نجوم الفن عن جولة الرئيسين السيسي وماكرون في خان الخليلي: رسالة قوية للعالم كله

كتب-مصطفى حمزة:

حرص نخبة من رموز الفن، على التعبير عن سعادتهم بفكرة الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منطقة خان الخليلي.

الفنان صبري فواز، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "أحلى تحية لصاحب فكرة ( خان الخليلي ) ..أصلي أصلي يعني".

ومن جانبه كتب المؤلف مدحت العدل: "زيارة ماكرون في هذا التوقيت بالغ الحساسية، و جدول الزيارة المحسوب بمهارة سياسية عظيمة شهادة إدراك ووعي وفهم عميق من الرئيس السيسي وأجهزته الوطنية التي تعي تماما قيمة مصر وشعبها وهي المكانة التي تستحقها دون شوفينية، إنها مصر وكفى.. مصر تتحدث عن نفسها".

وقام المخرج المسرحي خالد جلال، بنشر صور جولة الرئيسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "مصر .. رئيس مصر المحبوب …. ناس مصر …. ضيوف مصر … كرم مصر … عظمة مصر …. حلاوة مصر ….جمال مصر… أوبن انڤيتيشن روحوا زوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر لا قوة إلا بالله".

المخرج السينمائي مجدي الهواري، من جانبه،علق وكتب: "ماكرون في رحاب الحسين رسالة قوية إلى العالم كله مش بس لولاد العم ، صورة بألف معنى.. شابوه للي اقترح ده ولو حد تاني فكر يعمل كده مش هيلاقي قهوة نجيب محفوظ مثلا انتهت الرسالة"

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، في جولة بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، حيث قطع الرئيسان الشارع الرئيسي ، وسط بهجة المواطنين المصريين والسياح الأجانب، والتقاطهم الصور التذكارية "سيلفي"، مع الرئيس المصري وضيفه الفرنسي، وصولا إلى مطعم خان الخليلي و مقهى نجيب محفوظ.