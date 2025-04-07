عادل حقي يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب في ألبومه الجديد

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الموزع الموسيقي عادل حقي، تفاصيل تعاونه مع النجم عمرو دياب، في ألبومه غنائي، المقرر طرحه خلال موسم صيف 2025.

الموزع الموسيقي عادل حقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "العمل على ألبوم الصديق العزيز والنجم عمرو دياب، بدأ منذ فترة، وتوليت توزيع 4 أغاني منها، وكلها من ألحان الملحن محمد يحيى".

النجم عمرو دياب، يستعد لطرح أغاني الألبوم، من خلال قناته في موقع يوتيوب، وصفحاته في مواقع التواصل بعد نهاية تعاقده مع شركة "أنغامي".

ومن ناحية أخرى، أحيا النجم عمرو دياب، مؤخرا حفلين، وأقيم الأول في البحرين، والثاني في أبو ظبي، وشهد صعود ابنته الصغرى جنا، على المسرح، لمشاركة والدها الغناء.

المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية في مسلسلات "حكيم باشا"، و "وتقابل حبيب"، التي عرضت في موسم رمضان الماضي.