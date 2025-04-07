الليلة.. عرض فيلم "أنف وثلاث عيون" بمركز الإبداع بالأوبرا

كتبت- منال الجيوشي



يعرض مساء اليوم الإثنين فيلم "أنف وثلاث عيون"، بمركز الابداع الفني بدرا الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة ال ٥١ لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

الفيلم إنتاج شاهيناز العقاد وبطولة: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي سبق وتحولت إلى فيلم صدر عام 1972 يحمل اسم “أنف وثلاث عيون” بطولة محمود ياسين، ماجدة ونجلاء فتحي، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إنتاجه، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر كتبه السيناريست وائل حمدي.