عمرو سلامة يوجه رسالة إلى "زيزو": لازم تكون حاسس بفخر كبير

كتب-مصطفى حمزة:

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة إلى لاعب نادي الزمالك أحمد زيزو، بشأن الجدل المثار حول تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، وما يشاع عن وجود اتفاق على انتقاله إلى الأهلي.

المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وتحت عنوان"رسالة إلى زيزو"، كتب ، :"لازم تكون حاسس بفخر كبير. آه، رقميًا أنت من هدّافي الزمالك التاريخيين، وأرقامك مميزة وقياسية، لكن أظن الرقم القياسي الأهم هو عدد الساعات الإعلامية، وعدد نقاشات القهاوي والكافيهات، و عدد البوستات اللي على السوشيال ميديا، اللي الناس كلها كانت بتتكلم فيها عنك، في آخر ست شهور، موضوع التعاقد مع زيزو كان نقاش متكرر أكتر من مواضيع في السياسة، والأحداث الإقليمية، والاقتصاد، والفن".

وتابع،: "معتقدش إن في لاعب في تاريخ مصر حصل له كل ده. آه، كان في لعيبة ليهم لحظات مشابهة، لكن مش بنفس الزخم ده، لدرجة إن الزمالك والأهلي نسيوا إن الاتنين الاحتمال الأقرب مش هياخدوا الدوري السنة دي، وتحول انتصار الموسم ليهم هو “مين هيمضي زيزو”، وكأن اللي كسبك كسب الدوري".

وأضاف: "كمان من مميزاتك إنك لاعب أغلب جماهير الفرق التانية ما بتكرهكش. عمرك ما كنت مستفز، ولا أخدت موقف عدائي، ودي ميزة نادرة في الكورة.".

وأكمل المخرج: "بس للصدق، أنا كمشجع، ولأني معرفكش على المستوى الشخصي لسه للأسف، فحبّي ليك مشروط بإنك زملكاوي. ولو روحت الأهلي، أكيد هتكون فيه مشاعر غضب وإحباط. وبسبب سذاجة المشجع الطبيعية، مش هفكر بقى في الاحترافية، ولا هقدر استوعب إنك بتدور على مستقبل أفضل. ساعتها هشعر انك خنتنا، وأعتقد ده هيكون شعور أغلب الزملكاوية".

وأوضح: "بعد ما كنت معشوق جماهير فريقك، وتحترم من المنافس، هتبقى محبوب من جماهير الفريق الجديد، لكن مكروه بشدة من جمهورك الأصلي، خصوصًا بعد كل الجدل اللي حصل والمكايدة السودة المهببة اللي هتحصل".

و عن مستقبل اللاعب، كتب: "آه، من حقك تشوف مصلحتك، وتأمّن مستقبلك، وتطمع في اللي شايف إنك تستحقه، بس مشجع الكورة عاطفي، ومش كمان في الكورة مطلوب منه يفكر بعقلانية أو منطق، و واقعيًا؟ خليك في الزمالك يا زيزو. ملك في قرية، خير من أمير في مدينة… آه إحنا بالمقارنة قرية، بس قرية أهلها طيبين وحمولين، وصبورين وحتى بنعمل ساعات من الغلابة رموز، إنما المدينة زحمة وعندها بدل الموهبة مية واقفين طابور، وما بترحمش، وما بتصبرش، ومابتسامحش، لأنها دايمًا (فوق الجميع)".

المخرج عمرو سلامة، انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "برستيج"، والذي يقوم ببطولته مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، وبسام رجب، ومن تأليف دينا أبو السعود، ومن المقرر عرضه عبر منصة "yango play".