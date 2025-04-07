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"رجالي بحت".. وائل عبدالعزيز يعلن تعاقده على برنامج "شوجر دادي"

10:58 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الفنان وائل عبدالعزيز

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كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تعاقده لتقديم برنامج "شوجر دادي".

وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك :"بسم الله وتوكلنا علي الله تم التعاقد علي برنامج (شوجر دادي) اسم مؤقت مع وحش الإنتاج المازن جروب ".

وأضاف:"جاري التحضيرات النهائية.. انتظرونا في موسم من نار، وبمحتوى ومستوى يليق بالشعب المصري المحترم، البرنامج رجالي بحت استنونا، السيدات يمتنعون ".

الفنان وائل عبدالعزيز برنامج شوجر دادي ياسمين عبد العزيز
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