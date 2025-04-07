"رجالي بحت".. وائل عبدالعزيز يعلن تعاقده على برنامج "شوجر دادي"
10:58 ص الإثنين 07 أبريل 2025
كتب - هاني صابر :
أعلن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تعاقده لتقديم برنامج "شوجر دادي".
وكتب وائل، عبر حسابه على فيسبوك :"بسم الله وتوكلنا علي الله تم التعاقد علي برنامج (شوجر دادي) اسم مؤقت مع وحش الإنتاج المازن جروب ".
وأضاف:"جاري التحضيرات النهائية.. انتظرونا في موسم من نار، وبمحتوى ومستوى يليق بالشعب المصري المحترم، البرنامج رجالي بحت استنونا، السيدات يمتنعون ".
فيديو قد يعجبك: