بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي تنعى زوجة نضال الشافعي

كتب - معتز عباس:

نعت النجمة ليلى علوي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي.

وكتبت ليلى، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، :"إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص التعازي والمواساة للفنان القدير نضال الشافعي في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الفنانة هند محمد، خالص التعازي".

ورحلت عن عالمنا مساء يوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

تلقى الفنان نضال الشافعي عزاء زوجته أمس السبت وأقيم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000، بحضور نجوم الفن والإعلام ومشاهير.

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