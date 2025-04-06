مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون يكشف عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة الــ ١٣

كتبت- منال الجيوشي

كشف مهرجان "همسة الدولي للآداب والفنون" عن تفاصيل الدورة الــ ١٣ التى من المقرر أن تنطلق في شهر سبتمبر المقبل، وتضم لجنة تحيكم المهرجان هذا العام المخرج القدير حسام الدين صلاح، الفنان القدير طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب أيمن سلامة، المخرج إبراهيم الشوادي، الكاتب أنيس بجواري .

وقال الكاتب فتحي الحصرى رئيس المهرجان في تصريحات صحفية: اعتاد مهرجان همسة أن تكون دوراته تحمل اسم كبار نجوم الفن والأدب، وتحمل الدورة الــ ١٣ إسم الفنان القدير "سامي العدل "، وترأسه شرفيا النجمه وفاء عامر.

وأضاف الحصري: نستعد لانطلاق الدورة الــ ١٣ والتى تقام في منتصف شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة .

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام اسم الراحل سامي العدل، وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم تحت رعاية وزارة الثقافة.