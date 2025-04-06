رامي صبري يوجه نصيحة لجمهوره: "بطلو سكر وملح وعيش حياتكم هتتغير"

كتب - معتز عباس:

وجه المطرب رامي صبري نصيحة لمتابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا.

وكتب رامي في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "نصيحة بطلو سكر وملح وعيش ورز ومكرونة لمدة شهر تقريبا حياتكم هتتغير تغير كبير".

جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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