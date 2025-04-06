بعد إعلانه المثير.. تفاصيل حفل محمد رمضان بأمريكا: "يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي"

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد رمضان، للمشاركة في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقرر إقامته في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجم محمد رمضان، في مقطع فيديو، نشره عبر تطبيق "تيك توك"، قال: "حفلتي في أمريكا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد إيه".

وأضاف: "يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا لكن رسالة ووهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ماهما علمونا".

وتابع رمضان: "أشوفكم على خير وبخير يوم الأحد.. ثقة في الله نجاح".

ماهو مهرجان وادي كوتشيلا؟

- يقام مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا.

- بدأت فعاليات المهرجان في عام 1999.

يعد من أبرز المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، حيث يدمج بين الموسيقى والغناء والفنون البصرية، والأزياء، والثقافات المتنوعة.

- ينظم المهرجان على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه توجيز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

ويشارك النجم محمد رمضان، في تقديم الحفل المقام يوم الأحد الموافق 13 أبريل، ويقدم فقرة مدتها 40 دقيقة، وذلك في الفترة من 6:20، و حتى 7 مساءا.

حفل الأحد 13 أبريل، يشارك به مؤدي أغاني الروك بوست مالون، ومؤدي أغاني الراب ترافيس سكوت.

النجم محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قالوا إيه"، والتي شهدت تعاونه مع الشاعر مصطفى حدوتة، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد أغنية برنامج "مدفع رمضان".