هالة صدقي تنشر صورة تجمعها بـ أحمد عز في كواليس فيلم "The Seven Dogs"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بمشاركتها في فيلم The Seven Dogs، الذي يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية في الوطن العربي.

ونشرت هالة صورة تجمعها بالنجم أحمد عز عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "سعيدة جدًا بالمشاركة في أضخم إنتاج سينمائي عربي، ومن إخراج Bilall Fallah وAdil El Arbi، تجربة أكثر من رائعة، خاصةً مع مخرجين عالميين ومنتج عالمي مثل Ivan Atkinson، بالرغم من كوني ضيفة خفيفة، لكني استمتعت بكل لحظة مع فريق العمل، والجيل السعودي الجديد".

وأضافت: "شكرًا لسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وشركة صلة، د. راكان الحارثي، والعزيز عدنان الكيال وعبد الإله القرشي، وموسم الرياض، ومؤكد دينامو العمل وصاحب الفكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ، بحترمه وبقدّره لحبه للفن والسينما، وحبه الشديد لبلده، والجهد الكبير للصعود بأجيال فنية سعودية، كل الاحترام والتقدير، فيلم The Seven Dogs، لنجوم مصر أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، يا رب خير".

يُذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

مادلين طبر مع ضحية النمر في فيديو قديم وتكشف تعرضها لهجوم من أسد

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم (صور)

" الخبوط" قصة حفلات بدأها عمرو دياب في مصر وتقدمها ابنته جنا