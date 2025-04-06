ندا موسى تنشر صورا من مرسى علم.. والجمهور يعلق: أحلى ممثلة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ندا موسى جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها، أثناء رحلتها في مرسى علم.

ونشرت ندا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج، وعلقت: "مرسى علم".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر، يا جميلة، حبيبة قلبي، لبنى المصفوعة من مختار، لبنى الجريتلي، أحلى ممثلة، شكلك أحلى من غير مكياج".

يذكر أن الفنانة ندا موسى شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وشاركت في بطولة مسلسل إش إش بطولة مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ماجد المصري، إخراج محمد سامي.

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