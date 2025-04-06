مؤلف "سيكو سيكو".. محمد الدباح يحتفل بزفافه بحضور أصدقائه وعصام عمر

كتبت- نوران أسامة

احتفل السيناريست محمد الدباح، مؤلف فيلم سيكو سيكو، بزفافه في حفل شهد حضور عدد كبير من أهل العروسين والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، بينهم الفنان عصام عمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل، والتي أظهرت أجواء مبهجة.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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