خالد الصاوي يدخل "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتب- مصطفى حمزة:

دخل النجم خالد الصاوي، قوائم تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد حديثه عن تفاصيل حالته الصحية.

النجم خالد الصاوي، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" تحدث عن حالته فى لقاء ببرنامج “et بالعربي”.

وقال: "أنا بصحة جيدة حاليا، ولكن لدي أزمة واحدة مزمنة وهي الانزلاق الغضروفي وهذا تسبب في أزمة كبيرة حيث يمتد تأثيرها على كل شيء".

وأضاف: "الانزلاق ثلاثي يعني بين 3 فقرات وأجريت عملية جراحية كي من قبل بها، ولا يمكن إجراء جراحة أخرى في نفس المنطقة إلا بعد 4 أشهر، وأحصل على بعض الأدوية وحقن كورتيزون، وهذا يؤثر أيضا على حالتي الصحية".

فيلم "سيكو سيكو" طرح في موسم عيد الفطر، من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس .