مادلين طبر مع ضحية النمر في فيديو قديم وتكشف تعرضها لهجوم من أسد

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة مادلين طبر عن تعرضها لحادث بسبب أسد (عضها)، أثناء تصوير برنامجها، مشيرة إلى أنها حرصت بعد الحادث على زيارته في السيرك، ونشرت فيديو قديم جمعها بعامل السيرك الذي فقد ذراعه بعد هجوم نمر عليه.

وقالت خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "أصبت بحرارة لا يمكن وصفها، لكني كملت الحلقة، وكنت لابسة جاكت قلعته، ووريت الجمهور العضة علشان ميقولوش أن إحنا بنمثل، وبعد ما خلصنا قولتلهم خدوني المستشفى، وأخذت 4 جرعات في المصل واللقاح لكني سعيدة بالحضن الدافي اللي أخدته من الأسد".

وعلقت على الفيديو: "بعد مأساة الموظف الذي أكل الأسد ذراعه، علمت الآن كم أن الرب باركني شكرا، فأنا حضنت أسدًا في الاستديو لخمسة دقائق وناغشني بعضة بسيطة، تطلبت علاجًا ٦ أسابيع".

وبعد شهرين أصريت أن أزوره في السيرك في أكتوبر، كنت مصرة إني أقبله، هو كان جعان وأنا مصرة أجلسه في حجري وأستاذ محمد مدربه خاف من تهوري وقلبي الميت".

وأضافت: "أنا أُصُبت من شهر بحزن واكتئاب لا يشبهني تصورت إنه من الغدة الدرقية أو من حقنة المصل ضد كورنا الآن أفكر ممكن بسبب عضة الأسد في الاستديو فقط الدكاترة المتخصصين يجيبون رجاء، خوفًا من عودة الحالة تاني".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة مادلين طبر كانت بفيلم "الحب بتفاصيله" عام 2023. هنا

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