أول تعليق من نضال الشافعي بعد عزاء زوجته: "شكرًا لكل من واسانا"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان نضال الشافعي رسالة شكر لكل من قدم له واجب العزاء في وفاة زوجته، التي رحلت عن عالمنا مساء الخميس الماضي.

وكتب نضال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "شكر لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن".

وأضاف: "ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء".

تلقى نضال الشافعي عزاء زوجته أمس السبت وأقيم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 .

وكان أبرز الحاضرين الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد زاهر، الفنان محمد إمام، الفنان محمد رياض، الفنان محمود عبدالمغني، الفنانة دنيا، الفنان محمود البزاوي، الفنان إياد نصار، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عصام، المنتج هشام عبدالخالق.

كما حرص على حضور العزاء الفنان هاني رمزي، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة بشرى، الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان إسلام جمال.

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