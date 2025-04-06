هاجر الشرنوبي تبكي على الهواء لهذا السبب

القاهرة- مصراوي:

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن وفاة والدها كانت وراء ابتعادها المؤقت عن التمثيل.

وقالت: "فترة ابتعادي عن الساحة الفنية كانت من أصعب فترات حياتي، لأن بابا توفي، وكنت متعلقة بيه جدا، ومن بعد وفاته مريت بظروف نفسية صعبة".

وأضافت: "ماكنش مجرد والد، ده كان رمانة الميزان في حياتنا، كل الناس كانت بتحبه، في الشغل، في العيلة، وعرفت بعد ما مات أنه كان بيعمل إطعام للشارع، ده حتى أصحابي البنات مش قادرين يدخلوا بيتنا لحد دلوقتي من كتر ما كانوا بيحبوه".

وانهارت الفنانة هاجر الشرنوبي من البكاء عند الحديث عن والدها الراحل خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المعروض على قناة CBC وتقدمه مها الصغير ومها بهنسي، قائلة إن لحظة وفاته كانت نقطة تحول في حياتها، مؤكدة: "تغيرت من وقتها، بقيت شخصية تانية، وأكتر لحظة تمنيت يكون فيها معايا كانت يوم كتب كتابي، لأني محتاجاه في كل تفاصيل حياتي، ولحد النهارده، كل ما أقع في مشكلة أول حاجة بتيجي في بالي إني أقول لنفسي يا ريت بابا كان موجود".

هاجر الشرنوبي عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، محمد نجاتي.