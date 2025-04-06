هاجر الشرنوبي تروي قصة عملها كبائعة آيس كريم: كنت بقبض 200 جنيه في الشيفت

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هاجر الشرنوبي إن مشوارها الفني لم يكن مفروشا بالورود، وإنها مرت برحلة صعبة قبل انطلاقتها الحقيقية في عالم التمثيل. مشيرة إلى أنها بدأت بدور صغير وهي لا تزال في الثانوية العامة، من خلال مشاركتها في مسلسل حنان وحنين ثم توقفت لفترة قبل أن تعود بقوة من خلال المشاركة أعمال فنية مميزة، من بينها مسلسل كفر دلهاب وكلبش وأخيرا مسلسل حكيم باشا والذي عرض مؤخراً.

وأضافت أنها خلال فترة التوقف عن التمثيل، اضطرت لبيع الآيس كريم في الساحل الشمالي، لتوفير مصاريف مدرسة نجلها. موضحة أنها لا تحب الاعتماد على الآخرين أو الاستدانة، وهو ما تعلمته من والدها. مشيرة إلى أنها كانت تعمل لمدة ثلاثة أشهر متواصلة في الصيف وكانت تتنقل على الشاطئ لبيع الآيس كريم، وكانت تتقاضى 200 جنيه في الشيفت الواحد.

وصرحت الفنانة هاجر الشرنوبي خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المعروض على قناة CBC وتقدمه مها الصغير ومها بهنسي بأنها تمكنت من جمع مبلغ يكفي للمرحلة الأولى من مصاريف مدرسة ابنها، ثم انتقلت إلى القاهرة، واستأجرت شقة مع صديقاتها وبدأت في حضور اختبارات الأداء حتى تعود للشاشة الصغيرة مرة أخرى وهو الأمر الذي نجحت فيه.

هاجر شاركت في رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، إخراج أحمد خالد أمين.