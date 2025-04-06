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دارين حداد تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة.. والجمهور يغازلها (صور)

09:00 ص الأحد 06 أبريل 2025
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    دارين حداد في احدث ظهور (3)
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    دارين حداد في احدث ظهور (4)
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    دارين حداد في احدث ظهور (2)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، لتنال إعجاب الجمهور.

ونشرت دارين صورا لها عبر حسابها موقع "انستجرام"، وكتبت: "مثل الزهور تتفتح في الربيع"، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل على شكل "ورد"

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قفلتي ملف الجمال كله"، "ابتسامة من الجنة"، "رائعة دائما"، "أحلى وردة شفتها في حياتي"، "تونس وجمال تونس".

وشاركت دارين حداد في مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

دارين حداد انستجرام دارين حداد مسلسل المداح أسطورة العهد حمادة هلال
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