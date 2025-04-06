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حدث بالفن | وفاة شقيق فنانة ونضال الشافعي يتلقى عزاء زوجته ومها الصغير تدافع عن ياسين السقا

12:01 ص الأحد 06 أبريل 2025
حدث بالفن | وفاة شقيق فنانة ونضال الشافعي يتلقى عزاء زوجته ومها الصغير تدافع عن ياسين السقا

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أكرم حسني يكشف كواليس أغنية "تيجي نسيب"، محمد رمضان يوثق لحظة وصوله لوس أنجلوس، آية سماحة تكشف معاناتها مع فوبيا الطيران، بسبب دوره في "سيد الناس" مها الصغير تدافع عن نجلها، نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي بالشيخ زايد، وفاة شقيق الفنانة نهال عنبر، وغيرها من الأخبار.

اية سماحة نضال الشافعي أكرم حسني نهال عنبر مها الصغير أحمد العوضي

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