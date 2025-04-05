أبرزهم أحمد زاهر ورياض الخولي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في زوجة نضال الشافعي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

قدم الفنان أحمد زاهر واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي، والتي توفيت يوم الخميس الماضي.

وتلقى نضال الشافعي عزاء زوجته المقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

واستقبال نضال المعزين من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد زاهر، الفنان محمد إمام، الفنان محمد رياض، الفنان محمود عبدالمغني، الفنانة دنيا، الفنان محمود البزاوي، الفنان إياد نصار، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عصام، المنتج هشام عبد الخالق.

كما حرص على حضور العزاء الفنان هاني رمزي، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة بشرى، الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان إسلام جمال.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.