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أبرزهم أحمد زاهر ورياض الخولي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في زوجة نضال الشافعي (صور)

09:56 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    هاني رمزي يشارك في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 16 صورة
    نجوم الفن في عزاء زوجة نضال الشافعي في الشيخ زايد
  • عرض 16 صورة
    نجوم الفن في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 16 صورة
    محمود عبدالمغني يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 16 صورة
    مي نور الشريف تقدم واجب العزاء
  • عرض 16 صورة
    محمد إمام يواسي نضال الشافعي
  • عرض 16 صورة
    محمد رياض يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته_1
  • عرض 16 صورة
    محمد إمام يواسي نضال الشافعي (1)
  • عرض 16 صورة
    طارق علام واحمد بدير وكمال ابو رية
  • عرض 16 صورة
    محمد إمام يواسي نضال الشافعي (2)
  • عرض 16 صورة
    رياض الخولي يقدم واجب العزاء
  • عرض 16 صورة
    صلاح عبدالله يقدم واجب العزاء
  • عرض 16 صورة
    أحمد زاهر يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 16 صورة
    بشرى تواسي نضال الشافعي
  • عرض 16 صورة
    محمد إمام ومحمود عبد المغني في عزاء زوجة نضال الشافعي (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

قدم الفنان أحمد زاهر واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي، والتي توفيت يوم الخميس الماضي.

وتلقى نضال الشافعي عزاء زوجته المقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

واستقبال نضال المعزين من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد زاهر، الفنان محمد إمام، الفنان محمد رياض، الفنان محمود عبدالمغني، الفنانة دنيا، الفنان محمود البزاوي، الفنان إياد نصار، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عصام، المنتج هشام عبد الخالق.

كما حرص على حضور العزاء الفنان هاني رمزي، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة بشرى، الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان إسلام جمال.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

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