بسبب دوره في "سيد الناس" مها الصغير تدافع عن نجلها: "نكبر بقى.. هو معوجش لسانه"

كتب - معتز عباس:

ردت الإعلامية مها الصغير على الانتقادات التي تعرض لها نجلها ياسين أحمد السقا بعد ظهوره في مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في السباق رمضان 2025.

وقالت مها ضيفة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة CBC: "لو كان اسمه ياسين عبدالسلام، مكنش حد قال حاجة، هو عمل دور بسيط جدًا، يدوبك بيقول جمل قليلة وصغيرة، ولو شفتوا الدور هتلاقوا إن ما فيهوش مساحة تمثيل كبيرة، مقدرش احكم عليه هو ممثل شاطر أو مش شاطر، لكن الهجوم كان رهيب كأنه بطل المسلسل".

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وأضافت: "ياسين واخد دور صغير، بيجسد دور شخص كان مولود في إنجلترا وبعدين نزل القاهرة هو معوجش لسانه خلاص بقى المفروض نكبر ويبقى عندنا وعي أكتر عندنا ناس ولاد فنانين موهوبين زي دنيا وايمي وأحمد السعدني والفيشاوي وفي فنانين كتيرة أولاد فنانين".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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