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بالصور.. محمد إمام يواسي نضال الشافعي في عزاء زوجته المقام بالشيخ زايد

08:57 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سامح حسين يواسي نضال الشافعي
  • عرض 12 صورة
    محمد إمام يقدم واجب المواساة في وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 12 صورة
    محمد إمام يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 12 صورة
    محمد رياض يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 12 صورة
    محمود البزاوي يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 12 صورة
    محمود عبدالمغني يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 12 صورة
    مي كساب تحضر عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 12 صورة
    أحمد زاهر يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 12 صورة
    مي نور الشريف تقدم واجب العزاء
  • عرض 12 صورة
    طارق علام يواسي نضال الشافعي
  • عرض 12 صورة
    مي كساب تواسي نضال الشافعي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص الفنان محمد إمام على مواساة صديقه الفنان نضال الشافعي، في وفاة زوجته هند محمد علي، والتي توفيت يوم الخميس الماضي.

وقدم واجب العزاء العديد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان إسلام جمال.

كما وصل العزاء الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد زاهر، الفنان محمد إمام، الفنان محمد رياض، الفنان محمود عبدالمغني، الفنانة دنيا، الفنان محمود البزاوي، الفنان إياد نصار، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عصام، المنتج هشام عبد الخالق.

ويقام العزاء حاليًا بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

عزاء زوجة نضال الشافعي محمد إمام أحمد زاهر نضال الشافعي
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