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بالصور- مي كساب وسما إبراهيم في عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي

08:35 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 4 صورة
    عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 4 صورة
    عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
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كتب - معتز عباس:
تصوير- هاني رجب:
بدأ منذ قليل عزاء الفنانة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.
ووصلت العزاء الفنانة مي كساب والفنانة سما إبراهيم لتقديم واجب العزاء للفنان نضال الشافعي.
وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال العزاء في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

عزاء زوجة نضال الشافعي نضال الشافعي مي كساب
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