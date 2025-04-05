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بحضور أحمد بدير ورانيا فريد شوقي.. توافد نجوم الفن على عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي

07:52 م السبت 05 أبريل 2025
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    أحمد بدير يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
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    إسلام جمال يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
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    الفنان إدوارد يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
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    رانيا فريد شوقي تصل عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    ريهام عبدالغفور تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    سماء ابراهيم تحضر عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    سماء ابراهيم تحضر عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    لقاء سويدان تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    أحمد بدير يصل عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي في الشيخ زايد
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    محمد محمود عبد العزيز يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
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    مراسم عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    ادوارد يشارك في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    مي كساب تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
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    مي كساب تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي (2)
  • عرض 19 صورة
    نضال الشافعي يستقبل المعزين في عزاء زوجته
  • عرض 19 صورة
    مي كساب تواسي نضال الشافعي
  • عرض 19 صورة
    نضال الشافعي يستقبل المعزين في عزاء زوجته
  • عرض 19 صورة
    نضال الشافعي يستقبل المعزين في عزاء زوجته
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

حرص عددًا من نجوم الفن على حضور عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وقدم واجب العزاء الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان إسلام جمال.

وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال المعزين في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.
يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

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عزاء زوجة نضال الشافعي نضال الشافعي أحمد بدير رانيا فريد شوقي
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