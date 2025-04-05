بحضور أحمد بدير ورانيا فريد شوقي.. توافد نجوم الفن على عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص عددًا من نجوم الفن على حضور عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وقدم واجب العزاء الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان إسلام جمال.

وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال المعزين في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

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