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الصور الأولى من عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد

07:02 م السبت 05 أبريل 2025
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    اشرف زكي وروجينا في عزاء زوجة نضال الشافعي
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    محمد جمعة في عزاء زوجة نضال الشافعي
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    عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
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    أشرف زكي وروجينا
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

وكان في مقدمة الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، والفنان محمد جمعة الذي حرص على حضور العزاء.

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض.

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نضال الشافعي زوجة نضال الشافعي العزاء هند محمد علي
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