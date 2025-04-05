الصور الأولى من عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

وكان في مقدمة الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، والفنان محمد جمعة الذي حرص على حضور العزاء.

ورحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض.

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