أحمد العوضي يختار الفائزين بمسابقة "فهد البطل" الأخيرة ويعلن موعد الجديدة

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلقة الثلاثين لمسلسل فهد البطل، الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وشارك العوضي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صور تعليقات الفائزين، وكتب "إخواتي العشرة الفايزين في مسابقة الحلقه الثلاثون والأخيرة"، وأعلن عن موعد المسابقة الجديدة "وميعادنا كمان أسبوعين والمسابقة الجاية".

وكان العوضي كشف عن سؤال الحلقة الثلاثين من مسلسل فهد البطل، في 2 أبريل الجاري، عبر موقع فيسبوك، مشيرا أنه سيختار 10 فائزين، وكان السؤال "مين اللي قتل راوية؟".

أحمد العوضي عُرض له في رمضان 2025 مسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، يارا السكري، صفوة، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.