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رد أحمد العوضي على الشاب الذي يقلد شخصيته في المسلسلات

05:22 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 10 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 10 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
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القاهرة- مصراوي:

أعاد الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر مقطع فيديو لشاب يقلد حركات الشخصيات التي يقدمها في مسلسلاته، وبينها مسلسل فهد البطل الذي تم عرضه في رمضان 2025.

ويظهر في الفيديو شاب مقلدا حركات العوضي في أعماله التليفزيونية، يعلق على تشبيهه بالنجم أحمد العوضي، قائلا "يا عم أخويا يا عم"، وعلق العوضي على المقطع وكتب "أخويا يا عم" ووضع رمز القلب ووجه ضاحك.

وجاءت تعليقات الجمهور على منشور العوضي: "لما تطلب العوضي أون لاين"، "كله عايز يبقى أحمد العوضي"، "لما مامتك تعملك العوضي في البيت"، "مفيش شبه.. أحمد العوضي واحد بس"، "ده النسخة الثانية من العوضي بس التقليد"، "ولا فيه حاجة من العوضي خالص"، "يا عم وماله.. مفيش شبه أصلا".

أحمد العوضي عُرض له في رمضان 2025 مسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أحمد العوضي شبيه أحمد العوضي فهد البطل رمضان 2025 ميرنا نور الدين كارولين عزمي
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