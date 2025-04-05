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آية سماحة تكشف معاناتها مع فوبيا الطيران- فيديو

04:48 م السبت 05 أبريل 2025
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    آية سماحة
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    آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات
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    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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    آية سماحة
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    آية سماحة
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    آية سماحة
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    آية سماحة
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    راجعين يا هوا- آية سماحة
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كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة آية سماحة عن معاناتها مع فوبيا الطيران (الخوف من ركوب الطائرة)، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي المعروض على قناة ON، مع فريق مسلسل الكابتن، الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وقالت آية إنها تعاني من فوبيا الطيران، موضحة "بقول نزلني على جنب وحاجات كده متصحش، أنا وأختي الصغيرة، ونقول نزلني والنبي أول ما بتتحرك الطيارة، نزلني على جنب، كإننا في الفنجان في الملاهي".

"الكابتن" عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني، بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، آية سماحة، أحمد الرافعي، سامي مغاوي، محمد رضوان، ميمي جمال، رحمة أحمد فرج، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف.

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آية سماحة فوبيا الطيران أكرم حسني مسلسل الكابتن مسلسلات رمضان 2025 منى الشاذلي الملاهي
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