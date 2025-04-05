بإطلالة جريئة..ميرنا جميل بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فتاة الفانيليا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، القمة، تحفة، قمر الصراحة، الجميلة، الحلوة ميرنا".

وغابت ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.