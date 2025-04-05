المنتج هشام سليمان يفجر مفاجأة بشأن زيزو وانتقاله للأهلي

كتب- هاني صابر:

فجر المنتج هشام سليمان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحمد زيزو لاعب الزمالك وقصة انتقاله إلى الأهلي.

وكتب سليمان، عبر حسابه على فيسبوك: "هدفع ١٠ مليون جنيه لو طلعت غلط .. على مسئوليتي زيزو في الزمالك".

وكان مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، تمهيدا لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر: "يتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو المقبل إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها".

وأضاف المصدر عن كواليس حصول الأهلي على توقيع اللاعب: "وسيط تدخل في الصفقة والذي بدأ الأمر هو أحد محبي النادي، ولعب الدور الأكبر في البداية".

واختتم المصدر: "ثم نقل الأمر لأحد وكلاء اللاعبين الذي تولى الملف بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه المهندس خالد مرتجي قبل أيام فقط من مباراة قمة الدور الأول للدوري".