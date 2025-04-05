بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعبها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، باربي مصر الجميلة هنا الزاهد، العسل كله، أجمل واحدة أشوفها في حياتي،

ألوان فستانك كتير حلوة، جميلة الجميلات، فراشة".

يذكر أن، آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم.

وتنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها السينمائية "ريستارت"، بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، باسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.