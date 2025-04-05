إلهام شاهين في ذكرى وفاة والدتها: "لم ولن أنساكي لحظة"

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة.



ونشرت إلهام، صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة الذكرى السنوية لماما الله يرحمها.. والمصادفة أنه أيضا كان يوم جمعة زي النهاردة.. ومهما مرت السنين هى عايشة معي في كل لحظة في فرحي وحزني وفي تعبي ومرضي .. في كل شيء في حياتي".

وأضافت: "الله يرحمك يا أمي .. لم ولن أنساكي لحظة .. انتي دائما معي يا أعظم وأحن وأرق أم في الدنيا.. يا رب تكوني في الجنة يا أغلى الغاليين.. الأم ثم الأم ثم الأم.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم، افرحوا واستمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم.. لأن محدش عارف بكرة فيه إيه".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل"سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، بشرى، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.