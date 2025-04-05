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"جريئة".. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يغازلها (صور)

12:12 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأيقونة، ما حدا مثلك، دنيا من الجمال والأناقة والرقي، الملكة، يا جماله، تحفة، القمر كله".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

هيفاء وهبي إطلالة جريئة نجوم الفن
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