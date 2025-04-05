حسام داغر يروج لفيلمه "٤٠ يوم" ويعلن موعد عرضه بالسينمات الأمريكية

كتب -هاني صابر :

روج الفنان حسام داغر، لفيلمه السينمائي "٤٠ يوم" معلنا عرضه بالسينمات الأمريكية يوم ٣٠ مايو.

ونشر داغر، تفاصيل الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: الفيلم يناقش بشكل انساني معاناة رحلة المهاجرين غير الشرعين من جنسيات مختلفة للحدود الامريكية التي تستغرق قرابة ال ٤٠ يوم من كولومبيا مرورًا بنيكاراجوا و عبوراً بالحدود المكسيكيه وصولاً الي كاليفورنيا و خلال الرحلة مواجهات مع العصابات اللاتينيه المسئولة عن التهريب نشاهد قصص انسانيه و حقيقيه تنشأ و صداقات و روابط تتكون من حول العالم و احلام و اماني تتبدد وسط مخاطر و اهوال الطريق بين الجبال و الانهار و العصابات القتلة و لكن مع ذلك يجمعهم جميعاً الحلم بحياة افضل .

تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والانهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة.

الفيلم بطولة العديد من الممثلين جنسيات مختلفة من مصر وأمريكا وأمريكا اللاتينية والهند والمكسيك وأفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث و الشخصيات.